У Києві та області "Фантоми" за день зафіксували 1799 порушень правил дорожнього руху

Автоматична фіксація

Протягом 1 вересня на території Києва та Київської області працювали спеціальні автомобілі "Фантом". Їхнє обладнання автоматично фіксувало порушення правил дорожнього руху.

За підсумками роботи систем було оформлено 1799 постанов. Усі вони пов'язані з порушеннями правил дорожнього руху, які вдалося зафіксувати в автоматичному режимі.

Таким чином, за добу кількість винесених ухвал досягла майже 1,8 тисячі.

Фіксація проводилася за допомогою автомобілів "Фантом", призначених для автоматичного контролю за дотриманням правил дорожнього руху.

Водіїв закликали бути уважнішими

Водіям нагадали про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та відповідально ставитися до керування автомобілем.