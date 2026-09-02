В Киеве и области "Фантомы" за день зафиксировали 1 799 нарушений ПДД

Автоматическая фиксация

В течение 1 сентября на территории Киева и Киевской области работали специальные автомобили "Фантом". Их оборудование автоматически фиксировало нарушения правил дорожного движения.

По итогам работы систем были оформлены 1 799 постановлений. Все они связаны с нарушениями ПДД, которые удалось зафиксировать в автоматическом режиме.

Таким образом, за сутки количество вынесенных постановлений достигло почти 1,8 тысячи.

Фиксация проводилась с помощью автомобилей "Фантом", предназначенных для автоматического контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Водителей призвали быть внимательнее

Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к управлению автомобилем.