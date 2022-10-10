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У Києві та області через обстріли застосують віялові відключення електроенергії

Фото: у Києві будуть віялові відключення електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві та області застосують віялові відключення електроенергії. Внаслідок масованих ракетних обстрілів постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Внаслідок обстрілів російськими варварами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області", - написав він.

Кличко повідомив, що частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

За його даними, "Київводоканал" працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання.

Крім того, у Київенерго повідомили, що за розпорядженням головного диспетчера НЕК Укренерго, в Києві та Київській області тимчасово обмежено електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів.

"Критичні об’єкти соціальної сфери - лікарні, метрополітен, рятувальні служби, тощо - забезпечуються електроенергією в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, для збалансування енергосистеми країни, очікується що тривалість відключень буде близько двох годин.

Нагадаємо, ранком 10 жовтня Росія завдала ракетного удару по низці об'єктів енергетичної інфраструктури столиці та області.

Внаслідок масованих ударів по території України 10 жовтня було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

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Київ