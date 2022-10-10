В Киеве и области из-за обстрелов применят веерные отключения электроэнергии

В Киеве и области применят веерные отключения электроэнергии. В результате массированных ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .
"В результате обстрелов российскими варварами объектов критической инфраструктуры столицы и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области", - написал он.
Кличко сообщил, что частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области.
По его данным, "Киевводоканал" работает в центре столицы по ликвидации поврежденной водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение.
Кроме того, в "Киевэнерго" сообщили, что по распоряжению главного диспетчера НЭК "Укрэнерго", в Киеве и Киевской области временно ограничено электроснабжение части промышленных предприятий и бытовых потребителей.
"Критические объекты социальной сферы - больницы, метрополитен, спасательные службы и т.д. - снабжаются электроэнергией в полном объеме", - говорится в сообщении.
По данным компании, для сбалансирования энергосистемы страны, ожидается, что продолжительность отключений будет около двух часов.
Напомним, утром 10 октября Россия нанесла ракетный удар по ряду объектов энергетической инфраструктуры столицы и области.
В результате массированных ударов по территории Украины 10 октября было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры .