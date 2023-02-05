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У Києві та області частково повернули стабілізаційні відключення світла

Фото: у Києві та області частково повернули стабілізаційні відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві та Київській області частково вводять стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Повідомляється, що за командою "Укренерго" буде обмежено електропостачання у частині Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів, а також Лівого берега. У Київській області обмеження будуть введені у Києво-Святошинському районі.

Зазначається, що це дозволить уникнути аварій через перевантаження обладнання.

Через аварію також тимчасово відсутнє електропостачання у Фастівському та Васильківському районах Київської області.

Додамо, що актуальні графіки відключень світла можна дізнатися на сайті ДТЕК: для Києва та Київської області.

Нагадаємо, раніше ДТЕК повідомляло, що сьогодні у Києві, Київській та Дніпропетровській областях не вимикатимуть світло до 16:00.

Окрім того, у YASNO зазначали, що попри похолодання, у Києві не планують вводити екстрені відключення світла.

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ЕлектроенергіяВіялові відключенняДТЕК