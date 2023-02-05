RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и области частично вернули стабилизационные отключения света

Фото: в Киеве и области частично вернули стабилизационные отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве и в Киевской области частично вводят стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сообщается, что по команде "Укрэнерго" будет ограничено электроснабжения в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега. В Киевской области ограничения будут введены в Киево-Святошинском районе.

Отмечается, что это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

Из-за аварии также временно отсутствует электроснабжение в Фастовском и Васильковском районах Киевской области.

Добавим, что актуальные графики отключений света можно узнать на сайте ДТЭК: для Киева и Киевской области.

Напомним, ранее ДТЭК сообщало, что сегодня в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях не будут выключать свет до 16:00.

Кроме того, в YASNO отмечали, что, несмотря на похолодание, в Киеве не планируют вводить экстренные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияВеерные отключенияДТЭК