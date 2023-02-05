В Киеве и области частично вернули стабилизационные отключения света

Сообщается, что по команде "Укрэнерго" будет ограничено электроснабжения в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега. В Киевской области ограничения будут введены в Киево-Святошинском районе.

Отмечается, что это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

Из-за аварии также временно отсутствует электроснабжение в Фастовском и Васильковском районах Киевской области.

Добавим, что актуальные графики отключений света можно узнать на сайте ДТЭК: для Киева и Киевской области.

Напомним, ранее ДТЭК сообщало, что сегодня в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях не будут выключать свет до 16:00.

Кроме того, в YASNO отмечали, что, несмотря на похолодание, в Киеве не планируют вводить экстренные отключения света.

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