ua en ru
Сб, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и области были слышны взрывы, ПВО сбивает российские дроны

Киев, Суббота 16 ноября 2024 01:49
UA EN RU
В Киеве и области были слышны взрывы, ПВО сбивает российские дроны Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Киев этой ночью, 16 ноября, были слышны взрывы на фоне российской воздушной атаки с применением ударных дронов. В Киевской области и на подступах к столице работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

О боевой работе защитников неба в Киевской области стало известно около 01.23. Приблизительно в это же время в районе Киева были слышны взрывы.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – рассказал Киевский городской голова. Начальник КМВА Сергей Попко добавил, что в области на подступах к Киеву работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – призвал чиновник.

До этого в КОВА информировали, что в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские беспилотники, и "силы ПВО работают по целям".

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ПВО Взрывы Атака дронов
NEWS
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу