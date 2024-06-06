У Києві та низці регіонів запровадили аварійні відключення світла: список
У 12 областях України та Києві сьогодні, 6 червня, ввечері задіяли аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
За даними "Укренерго", аварійні відключення діють у:
- Києві;
- Волинській області;
- Донецькій області;
- Житомирській області;
- Закарпатській області;
- Запорізькій області;
- Львівській області;
- Київській області;
- Миколаївській області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Рівненській області;
- Харківській області.
"Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури", - додали в компанії.
Там уточнили, що аварійні відключення скасують після повернення областей у визначені для них ліміти споживання. Потім повернуть графіки.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, у всіх областях України з початку тижня цілодобово працюють графіки відключень світла.
Причина таких заходів - російські удари по об'єктах енергетики, які спричинили серйозні руйнування.
Також "Укренерго" щоденно визначає ліміти споживання для кожного з регіонів. Якщо їх перевищують, енергетики використовують аварійні відключення світла.
Зазначимо, завтра, 7 червня, по всій Україні також діятимуть графіки відключень світла.
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