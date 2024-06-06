У Києві та низці регіонів запровадили аварійні відключення світла: список

У 12 областях України та Києві сьогодні, 6 червня, ввечері задіяли аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

За даними "Укренерго", аварійні відключення діють у: Києві;

Волинській області;

Донецькій області;

Житомирській області;

Закарпатській області;

Запорізькій області;

Львівській області;

Київській області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Рівненській області;

Харківській області. "Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури", - додали в компанії. Там уточнили, що аварійні відключення скасують після повернення областей у визначені для них ліміти споживання. Потім повернуть графіки.