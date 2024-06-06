ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде регионов ввели аварийные отключения света: список

Украина, Четверг 06 июня 2024 20:49
UA EN RU
В Киеве и ряде регионов ввели аварийные отключения света: список Фото: по Украине ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В 12 областях Украины и Киеве сегодня, 6 июня, вечером задействовали аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

По данным "Укрэнерго", аварийные отключения действуют в:

  • Киеве;
  • Волынской области;
  • Донецкой области;
  • Житомирской области;
  • Закарпатской области;
  • Запорожской области;
  • Львовской области;
  • Киевской области;
  • Николаевской области;
  • Кировоградской области;
  • Одесской области;
  • Ровенской области;
  • Харьковской области.

"Возможны перерывы в энэргоснабжении объектов критической инфраструктуры", - добавили в компании.

Там уточнили, что аварийные отключения отменят после возвращения областей в определенные для них лимиты потребления. Затем вернут графики.

Отключения света в Украине

Напомним, во всех областях Украины с начала недели круглосуточно работают графики отключений света.

Причина таких мер - российские удары по объектам энергетики, которые вызвали серьезные разрушения.

Также "Укрэнерго" ежедневно определяет лимиты потребления для каждого из регионов. Если их превышают, энергетики применяют аварийные отключения света.

Отметим, завтра, 7 июня, по всей Украине тоже будут действовать графики отключений света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Укрэнерго Отключение света
NEWS
Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев