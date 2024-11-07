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У Києві та низці регіонів оголосили тривогу через "Шахеди"

Ілюстративне фото: у Києві оголосили на сполох (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей сьогодні, 7 листопада, увечері оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram, КМВА в Telegram та Київську ОВА в Telegram.

Станом на 21:50 тривогу оголошено у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій та Житомирській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Зокрема, у Київській міській військовій адміністрації попередили, що для Києва є загроза безпілотників, а також закликали киян пройти до укриття.

При цьому Повітряні сили ЗСУ зазначають, що дрони фіксують:

  • у північно-східній частині Чернігівської області, курс західний;
  • у північній частині Київської області, курс західний;
  • на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс південний;
  • у південно-західній частині Полтавської області, курс південний;
  • у південній частині Сумської області, курс південний.

Оновлено 22:01

Київська обласна військова адміністрація попередила, що на Київщині сили протиповітряної оборони працюють по дронах.

Також там закликали не проводити фото- та відеозйомку роботи захисників.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 7 листопада запустили по Україні 106 ударних безпілотників.

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 74 ворожі безпілотники. Також ще 25 було локаційно втрачено.

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