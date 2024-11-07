У Києві та низці регіонів оголосили тривогу через "Шахеди"

У Києві та низці областей сьогодні, 7 листопада, увечері оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram, КМВА в Telegram та Київську ОВА в Telegram.
Станом на 21:50 тривогу оголошено у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій та Житомирській областях.
Зокрема, у Київській міській військовій адміністрації попередили, що для Києва є загроза безпілотників, а також закликали киян пройти до укриття.
При цьому Повітряні сили ЗСУ зазначають, що дрони фіксують:
Оновлено 22:01
Київська обласна військова адміністрація попередила, що на Київщині сили протиповітряної оборони працюють по дронах.
Також там закликали не проводити фото- та відеозйомку роботи захисників.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 7 листопада запустили по Україні 106 ударних безпілотників.
Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 74 ворожі безпілотники. Також ще 25 було локаційно втрачено.
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