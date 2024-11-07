У Києві та низці регіонів оголосили тривогу через "Шахеди"

Станом на 21:50 тривогу оголошено у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій та Житомирській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Зокрема, у Київській міській військовій адміністрації попередили, що для Києва є загроза безпілотників, а також закликали киян пройти до укриття.

При цьому Повітряні сили ЗСУ зазначають, що дрони фіксують:

у північно-східній частині Чернігівської області, курс західний;

у північній частині Київської області, курс західний;

на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс південний;

у південно-західній частині Полтавської області, курс південний;

у південній частині Сумської області, курс південний.

Оновлено 22:01

Київська обласна військова адміністрація попередила, що на Київщині сили протиповітряної оборони працюють по дронах.

Також там закликали не проводити фото- та відеозйомку роботи захисників.