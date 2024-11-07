В Киеве и ряде регионов объявили тревогу из-за "Шахедов"

По состоянию на 21:50 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Донецкой и Житомирской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

В частности, в Киевской городской военной администрации предупредили, что для Киева есть угроза беспилотников, а также призвали киевлян пройти в укрытия.

При этом Воздушные силы ВСУ отмечают, что дроны фиксируют:

в северо-восточной части Черниговской области, курс западный;

в северной части Киевской области, курс западный;

на границе Черниговской и Полтавской областей, курс южный;

в юго-западной части Полтавской области, курс южный;

в южной части Сумской области, курс южный.

Обновлено 22:01

Киевская областная военная администрация предупредила, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работают по дронам.

Также там призвали не проводить фото- и видеосъемку работы защитников.