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В Киеве и ряде регионов объявили тревогу из-за "Шахедов"

Иллюстративное фото: в Киеве объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей сегодня, 7 ноября, вечером объявили воздушную тревогу. Россияне запустили "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram, КГВА в Telegram и Киевскую ОВА в Telegram.

По состоянию на 21:50 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Донецкой и Житомирской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

В частности, в Киевской городской военной администрации предупредили, что для Киева есть угроза беспилотников, а также призвали киевлян пройти в укрытия. 

При этом Воздушные силы ВСУ отмечают, что дроны фиксируют:

  • в северо-восточной части Черниговской области, курс западный;
  • в северной части Киевской области, курс западный;
  • на границе Черниговской и Полтавской областей, курс южный;
  • в юго-западной части Полтавской области, курс южный;
  • в южной части Сумской области, курс южный. 

Обновлено 22:01

Киевская областная военная администрация предупредила, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работают по дронам. 

Также там призвали не проводить фото- и видеосъемку работы защитников. 

Атака "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты в ночь на 7 ноября запустили по Украине 106 ударных беспилотников.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 74 вражеских беспилотника. Также еще 25 были локационно потеряны.

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