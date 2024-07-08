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У Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу (відбій)

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

За декілька хвилин до повітряної тривоги Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у Київській області можлива робота ППО по ворожому розвідувальному дрону. 

Оновлено (13:14)

Оголошено відбій повітряної тривоги. 

Атаки на Україну 8 липня

Сьогодні зранку російські окупанти здійснили черговий масштабний ракетний обстріл території України. Повітряну тривогу було оголошено по всій країні. За попередньою інформацією, ворог використав для атаки балістичні та інші ракети. Також над українським повітряним простором було помічено підйом винищувачів МІГ-31К.

Окупанти не оминули й столицю України. Зафіксовано падіння уламків ракет у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах міста. Серед жертв є цивільні. Також було пошкоджено дитячу лікарню Охматдит.

Більше інформації про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

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