У Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу (відбій)

Атаки на Україну 8 липня

Сьогодні зранку російські окупанти здійснили черговий масштабний ракетний обстріл території України. Повітряну тривогу було оголошено по всій країні. За попередньою інформацією, ворог використав для атаки балістичні та інші ракети. Також над українським повітряним простором було помічено підйом винищувачів МІГ-31К.

Окупанти не оминули й столицю України. Зафіксовано падіння уламків ракет у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах міста. Серед жертв є цивільні. Також було пошкоджено дитячу лікарню Охматдит.

Більше інформації про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.