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В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу (отбой)

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

За несколько минут до воздушной тревоги Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Киевской области возможна работа ПВО по враждебному разведывательному дрону.

Обновлено (13:14)

Объявлен отбой воздушной тревоги. 

Атаки на Украину 8 июля

Сегодня утром российские оккупанты совершили очередной масштабный ракетный обстрел территории Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. По предварительной информации, враг использовал для атаки баллистические и другие ракеты. Также над украинским воздушным пространством был замечен подъем истребителей МИГ-31К.

Оккупанты не обошли и столицу Украины. Зафиксировано падение обломков ракет в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах города. Среди жертв есть гражданские. Также была повреждена детская больница Охматдет.

Больше информации об обстреле - в материале РБК-Украина.

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