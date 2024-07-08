В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу (отбой)

Атаки на Украину 8 июля

Сегодня утром российские оккупанты совершили очередной масштабный ракетный обстрел территории Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. По предварительной информации, враг использовал для атаки баллистические и другие ракеты. Также над украинским воздушным пространством был замечен подъем истребителей МИГ-31К.

Оккупанты не обошли и столицу Украины. Зафиксировано падение обломков ракет в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах города. Среди жертв есть гражданские. Также была повреждена детская больница Охматдет.

Больше информации об обстреле - в материале РБК-Украина.

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