В Києві та низці областей знову оголосили тривогу, попередили про ракетну небезпеку (відбій)

В Києві та низці областей вкотре за добу оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 14:51 повітряну тривогу оголошено в:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Запорізькій області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:51 (alerts.in.ua)

Що кажуть в Повітряних силах?

Спочатку Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Кіровоградську й Черкаську область. Після цього заявили й про загрозу для Київської області.

Не перша тривога

О 13:04 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок в Північному Кавказі.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 15:02, в усіх вищезгаданих областях, окрім Миколаївської, Херсонської та Запорізької, оголошено про відбій.

Нічна атака 3 грудня

Цієї ночі російські терористи атакували Україну 12-ма ударними БпЛА з району Приморсько-Ахтарськ й авіаційною ракетоюХ-59 з повітряного простору Бєлгородської області.

Загалом протиповітряна оборона знищила 10 БпЛА "Shahed-136/131". Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.