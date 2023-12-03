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В Києві та низці областей знову оголосили тривогу, попередили про ракетну небезпеку (відбій)

Неділя 03 грудня 2023 14:56
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В Києві та низці областей знову оголосили тривогу, попередили про ракетну небезпеку (відбій) Фото: В Києві та низці областей знову оголосили тривогу, попередили про ракетну небезпеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві та низці областей вкотре за добу оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 14:51 повітряну тривогу оголошено в:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області.

В Києві та низці областей знову оголосили тривогу, попередили про ракетну небезпеку (відбій)

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:51 (alerts.in.ua)

Що кажуть в Повітряних силах?

Спочатку Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Кіровоградську й Черкаську область. Після цього заявили й про загрозу для Київської області.

Не перша тривога

О 13:04 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок в Північному Кавказі.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 15:02, в усіх вищезгаданих областях, окрім Миколаївської, Херсонської та Запорізької, оголошено про відбій.

Нічна атака 3 грудня

Цієї ночі російські терористи атакували Україну 12-ма ударними БпЛА з району Приморсько-Ахтарськ й авіаційною ракетоюХ-59 з повітряного простору Бєлгородської області.

Загалом протиповітряна оборона знищила 10 БпЛА "Shahed-136/131". Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

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