В Києві та низці областей знову оголосили тривогу, попередили про ракетну небезпеку (відбій)
В Києві та низці областей вкотре за добу оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголосили повітряну тривогу
Станом на 14:51 повітряну тривогу оголошено в:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 14:51 (alerts.in.ua)
Що кажуть в Повітряних силах?
Спочатку Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Кіровоградську й Черкаську область. Після цього заявили й про загрозу для Київської області.
Не перша тривога
О 13:04 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок в Північному Кавказі.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 15:02, в усіх вищезгаданих областях, окрім Миколаївської, Херсонської та Запорізької, оголошено про відбій.
Нічна атака 3 грудня
Цієї ночі російські терористи атакували Україну 12-ма ударними БпЛА з району Приморсько-Ахтарськ й авіаційною ракетоюХ-59 з повітряного простору Бєлгородської області.
Загалом протиповітряна оборона знищила 10 БпЛА "Shahed-136/131". Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.
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