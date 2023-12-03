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В Киеве и ряде областей снова объявили тревогу, предупредили о ракетной опасности (отбой)

Воскресенье 03 декабря 2023 14:56
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В Киеве и ряде областей снова объявили тревогу, предупредили о ракетной опасности (отбой) Фото: В Киеве и ряде областей снова объявили тревогу, предупредили о ракетной опасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и ряде областей в очередной раз за сутки объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 14:51 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожская область.

В Киеве и ряде областей снова объявили тревогу, предупредили о ракетной опасности (отбой)

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:51 (alerts.in.ua)

Что говорят в Воздушных силах?

Сначала Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Кировоградской и Черкасской областях. После этого заявили и об угрозе Киевской области.

Не первая тревога

В 13:04 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок в Северном Кавказе.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 15:02, во всех вышеупомянутых областях, кроме Николаевской, Херсонской и Запорожской, объявлено об отбое.

Ночная атака 3 декабря

Этой ночью российские террористы атаковали Украину 12-ю ударными БпЛА из Приморско-Ахтарского района и авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Белгородской области.

В общей сложности противовоздушная оборона уничтожила 10 БПЛА "Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели.

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