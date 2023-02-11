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В "Укренерго" назвали регіони, де найскладніша ситуація зі світлом

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Україна, Субота 11 лютого 2023 11:29
В "Укренерго" назвали регіони, де найскладніша ситуація зі світлом Фото: у низці регіонів діють аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час останніх ракетних та дронових атак ворог в черговий раз пошкодив енергооб'єкти. Найгірша ситуація зі світлом у Харкові, Одеській, Київській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Вночі під час атаки дронів окупанти пошкодили теплоелектростанції та об’єкти магістральних мереж. Енергетикам вдалося оперативно заживити споживачів.

У Харкові та області через пошкодження застосовані аварійні відключення. Також екстрені відключення можуть ввести у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та столиці, якщо споживання буде збільшуватися.

В Одеській області вдалося ввести в роботу частину обладнання, ремонт на енергетичних об'єктах продовжуються.

В "Укренерго" додали, що заміряти споживання електроенергії продовжать на наступному тижні згідно з графіком.

Нагадаємо, у Харківській області повідомили, що заживили 100% споживачів, проте у регіоні діють аварійні відключення.

Як зазначалося раніше, у Дніпропетровській області вночі ворожі "Шахеди" атакували три енергооб'єкти. У Криворізькому районі один і той же об'єкт атакували двічі на добу.

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