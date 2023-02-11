В Киеве и ряде областей завтра не будут выключать свет
В воскресенье, 12 февраля, в Киеве и ряде областей не будут выключать электричество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что Ровно и область завтра также будут без ограничений электроснабжения. Лимиты мощности не будут применяться.
"Завтра в Ивано-Франковской области свет не будут выключать. "Укрэнерго" предоставило нашей области безлимит в течение всех суток", - написала глава ОВА Светлана Онищук в Telegram.
Согласно графику, Черновцы завтра также целый день будут со светом.
Однако энергетики отмечают, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничены согласно стабилизационным графикам.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во время последних ракетных и дроновых атак враг в очередной раз повредил энергообъекты. Худшая ситуация со светом в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях.
Также мы писали, что в Украине могут не отключать свет по графикам в отдельные часы в выходные, 11 и 12 февраля.
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