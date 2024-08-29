У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла. Графіки не діють

"Укренерго" дало розпорядження про екстрені відключення світла на сьогодні. Графіки за таких умов не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу " Укренерго ".

"У Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, попередні графіки відключень у вказаних регіонах тимчасово не діють.

Нагадаємо, 26 серпня Росія завдала масованого удару по енергетиці України. Були атаковані об'єкти у 15 областях. Після цього Укренерго повернуло графіки планових відключень світла, але застосовувало останніми днями і аварійні.

На 29 серпня "Укренерго" запровадило три черги відключень світла із шести у більшості областей, що означає відсутність світла приблизно у половини споживачів одночасно.

"Укренерго" також повідомляло про зростання споживання електроенергії через те, що в останні дні в Україні встановилася спекотна погода.

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив українців про важку зиму. За його словами, "легкої прогулянки не буде". Водночас за плюсової температури відключень світла можна буде уникнути. Якщо температура опуститься до 10 градусів морозу, відключення неминучі.