ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света. Графики не действуют

Украина, Четверг 29 августа 2024 15:04
UA EN RU
В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света. Графики не действуют Фото: Графики отключений света 29 августа не действуют из-за экстренных отключений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" дало распоряжение об экстренных отключениях света на сегодня. Графики в таких условиях не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"В Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света. Графики не действуют

Как отметили в пресс-службе, предварительные графики отключений в указанных регионах временно не действуют.

Напомним, 26 августа Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Были атакованы объекты в 15 областях. После этого "Укрэнерго" вернуло графики плановых отключений света, но применяло в последние дни и аварийные.

На 29 августа "Укрэнерго" ввело три очереди отключений света из шести в большинстве областей, что означает отсутствие света примерно у половины потребителей одновременно.

"Укрэнерго" также сообщало о росте потребления электроэнергии из-за того, что в последние дни в Украине установилась жаркая погода.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил украинцев о тяжелой зиме. По его словам, "легкой прогулки не будет". При плюсовой температуре отключений света можно будет избежать. Если температура опустится до 10 градусов мороза, отключения неизбежны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключения света
NEWS
Атака "Шахедами". Как РФ дронами "выманивает" ПВО и сколько они способны кружить над Украиной
Атака "Шахедами". Как РФ дронами "выманивает" ПВО и сколько они способны кружить над Украиной
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом