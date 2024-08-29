У Києві та 15 областях змінилися графіки відключень світла
У Києві та більшості областей України змінилися графіки відключень світла на 29 серпня. Сьогодні до вечора будуть вимикати три черги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та Міністерство енергетики у Telegram.
Як зазначило "Укренерго", вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень.
З 7:00 до 22:00 у Києві, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях діятимуть три черги відключень одночасно.
Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 568 населених пунктів, зокрема:
- Чернігівська область: внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, через що знеструмлювались побутові споживачі;
- Харківська область: через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі;
- Запорізька область: під час огляду повітряної лінії виявили вибухонебезпечні предмети, які було знешкоджено;
- Дніпропетровська область: на території підстанції працівники виявили уламки дрона, які було знешкоджено;
- Миколаївська область: під час огляду повітряної лінії виявлено пошкодження проводів.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, 26 серпня Росія завдала масованого удару по енергетиці України. Були атаковані об'єкти у 15 областях. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Член комітету Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк у коментарі РБК-Україна зазначав, що внаслідок атаки Україна могла опинитися на межі блекауту. Масовому знеструмленню запобігла успішна робота ППО.
На тлі пошкоджень енергооб'єктів в Україні повернулися до відключень світла. Вчора, 28 серпня, "Укренерго" повідомляло, що в Україні будуть діяти графіки протягом всього дня.
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