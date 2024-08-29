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У Києві та 15 областях змінилися графіки відключень світла

Київ, Четвер 29 серпня 2024 12:19
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У Києві та 15 областях змінилися графіки відключень світла Фото: у Києві та 15 областях діятимуть одночасно три черги відключень (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві та більшості областей України змінилися графіки відключень світла на 29 серпня. Сьогодні до вечора будуть вимикати три черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та Міністерство енергетики у Telegram.

Як зазначило "Укренерго", вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень.

З 7:00 до 22:00 у Києві, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях діятимуть три черги відключень одночасно.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 568 населених пунктів, зокрема:

  • Чернігівська область: внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, через що знеструмлювались побутові споживачі;
  • Харківська область: через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі;
  • Запорізька область: під час огляду повітряної лінії виявили вибухонебезпечні предмети, які було знешкоджено;
  • Дніпропетровська область: на території підстанції працівники виявили уламки дрона, які було знешкоджено;
  • Миколаївська область: під час огляду повітряної лінії виявлено пошкодження проводів.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 26 серпня Росія завдала масованого удару по енергетиці України. Були атаковані об'єкти у 15 областях. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Член комітету Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк у коментарі РБК-Україна зазначав, що внаслідок атаки Україна могла опинитися на межі блекауту. Масовому знеструмленню запобігла успішна робота ППО.

На тлі пошкоджень енергооб'єктів в Україні повернулися до відключень світла. Вчора, 28 серпня, "Укренерго" повідомляло, що в Україні будуть діяти графіки протягом всього дня.

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