У Києві та низці областей вночі оголосили повітряну тривогу

В Україні цієї ночі, 19 травня, у різних областях оголошено повітряну тривогу. Сигнали про загрозу ворожих атак з повітря оголошено у Києві, на півночі, сході та частково на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Незадовго до півночі сигнали залунали у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.
Трохи пізніше повітряну тривогу було оголошено в Києві та області, а також у Чернігівській області.
Карта повітряної тривоги в Україні вночі 19 травня (фото: t.me/alarmukraine)
Жителів вказаних регіонів закликають не залишати укриття, а також пам'ятати про правило "двох стін".
Оновлено о 00:20
Зазначимо, що моніторингові групи повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони у Чернігівській області, де вже було чути вибухи. Також в мережі пишуть про, попередньо, атаку "Шахедами".
Пізніше з'явилося повідомлення про рух ворожих дронів-камікадзе у напрямку Київської області.
Оновлено о 00:35
Повітряна тривога також була оголошена в Житомирській області.
Моніторингові групи повідомляють про ворожі повітряні цілі, що рухаються до цього регіону.
Раніше у четвер ввечері в Україні оголосили масштабну тривогу, а також повідомлялося про зліт російського МіГ-31К.
Нагадаємо, 16 травня Росія масовано атакувала Київ ракетами різних типів та безпілотниками.
За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, було випущено 18 ракет і всі вони були збиті. Серед збитих ракет були також аеробалістичні "Кинджали".
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