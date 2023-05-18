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В Україні оголосили масштабну тривогу: в Росії злетів МіГ

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Україна, Четвер 18 травня 2023 20:56
В Україні оголосили масштабну тривогу: в Росії злетів МіГ Фото: в Україні оголосили масштабну тривогу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україною поширилась повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про зліт російського МіГ-31К.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мапу тривог.

Станом на 20:55 повітряна тривога оголошена по всій території України.

За даними моніторингових груп, на території Росії злетів ворожий МіГ-31К, який може переносити ракети типу "Кинжал".

В Україні оголосили масштабну тривогу: в Росії злетів МіГ

Оголошено відбій тривоги

Близько 21:25 в областях почали давати відбій повітряної тривоги. Станом на зараз вибухів не було, повідомлення про пуски ракет також не надходили.

Наразі повітряна тривога залишається лише в Донецькій області.

В Україні оголосили масштабну тривогу: в Росії злетів МіГ

Нагадаємо, нещодавно у Києві жителі почали скаржитися на закриті укриття під час повітряної тривоги. Влада столиці заявила, що перевірить всі укриття та бомбосховища, оскільки порушення зафіксували практично в усіх районах міста.

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