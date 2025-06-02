У Києві та низці областей вдруге за ніч оголосили тривогу: що відомо

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:48 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, повітряна тривога оголошена у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.