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У Києві та низці областей вдруге за ніч оголосили тривогу: що відомо

Ілюстративне фото: У Києві та низці областей вдруге за ніч оголосили тривогу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Під ранок 2 червня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні. 

Окрім цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу. 

Де оголосили тривогу

Станом на 04:48 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, повітряна тривога оголошена у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Атака на Харків 2 червня

Під ранок 2 червня в Харкові пролунали вибухи - місто атакували російські безпілотники. Вибухи пролунали в Шевченківському й Холодногірському районах. Інформація про постраждалих не надходила.

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Війна Росії проти УкраїниПовітряна тривога