В Киеве и ряде областей второй раз за ночь объявили тревогу: что известно

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Кроме этого в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:48 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.