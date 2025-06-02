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В Киеве и ряде областей второй раз за ночь объявили тревогу: что известно

Иллюстративное фото: В Киеве и ряде областей второй раз за ночь объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Под утро 2 июня в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Кроме этого в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:48 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Атака на Харьков 2 июня

Под утро 2 июня в Харькове прогремели взрывы - город атаковали российские беспилотники. Взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах. Информация о пострадавших не поступала.

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Война России против УкраиныВоздушная тревога