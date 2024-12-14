В Україні масштабна повітряна тривога: злетів МіГ-31К

В чому небезпека МіГ-31К

Російський винищувач-перехоплювач МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Вона швидко долає відстань від місця пуску до ймовірної цілі.

Ця ракета є складною ціллю для української протиповітряної оборони. Її можуть знищити лише новітні зенітні комплекси, які є на озброєнні ЗСУ.

Варто додати, що 13 грудня під час масованої атаки Росія запускала "Кинджали" по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, були пуски чотирьох ракет з МіГ-31К з Тамбовської області.

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