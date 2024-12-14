В Украине масштабная воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 9:17. Также "покраснели" северные области Украины. Спустя несколько минут тревогу также объявили в некоторых центральных, восточных и южных областях.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В Одесской области также объявлена ракетная угроза.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:20

В 9:27 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К в России. Из-за этого во всех областях Украины объявили тревогу и ракетную угрозу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:30