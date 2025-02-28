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У Києві та низці областей України оголосили тривогу: де загроза дронів

П'ятниця 28 лютого 2025 00:47
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У Києві та низці областей України оголосили тривогу: де загроза дронів Фото: українців закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 28 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 00:37. В інших регіонах повітряну тривогу оголосили раніше.

Перед цим військові попереджали, що в напрямку Києва з південного сходу летять ворожі ударні безпілотники. Також вони закликали мешканців Дніпра, Черкас та Полтави бути в укриттях.

Крім того, станом на 23:56 четверга, ворожі дрони фіксували в наступних регіонах:

  • БпЛА у Сумській області, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на заході Харківської області, курс - західний/південно-, північно-західний;
  • БпЛА у Полтавській області, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході Черкаської області, курс - західний;
  • БпЛА на сході та в центральній частині Чернігівської області, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА у Дніпропетровській області, курс - північно-західний;
  • БпЛА на північному сході Миколаївської області, курс - північний;
  • БпЛА на півночі і в центральній частині Херсонської області, курс - західний/північно-західний.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:47 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві та низці областей України оголосили тривогу: де загроза дронів

Нагадаємо, що увечері, 27 лютого, росіяни масовано атакували Україну дронами. Зокрема, під удар потрапили Суми, Запоріжжя, передмістя Харкова та Харківська область.

Що відомо про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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