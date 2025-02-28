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В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: где угроза дронов

Пятница 28 февраля 2025 00:47
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В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: где угроза дронов Фото: украинцев призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 28 февраля в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 00:37. В других регионах воздушную тревогу объявили раньше.

Перед этим военные предупреждали, что в направлении Киева с юго-востока летят вражеские ударные беспилотники. Также они призвали жителей Днепра, Черкасс и Полтавы быть в укрытиях.

Кроме того, по состоянию на 23:56 четверга, вражеские дроны фиксировали в следующих регионах:

  • БпЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на западе Харьковской области, курс - западный/юго-, северо-западный;
  • БпЛА в Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный;
  • БпЛА на востоке и в центральной части Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА в Днепропетровской области, курс - северо-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Николаевской области, курс - северный;
  • БпЛА на севере и в центральной части Херсонской области, курс - западный/северо-западный.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: где угроза дронов

Напомним, что вечером, 27 февраля, россияне массированно атаковали Украину дронами. В частности, под удар попали Сумы, Запорожье, пригород Харькова и Харьковская область.

Что известно о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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