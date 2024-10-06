У Києві оголошували тривогу через ракету, у низці областей - загроза дронів

Нагадаємо, що менше години тому у Сумах було чути звук вибуху. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в регіоні зафіксовано безпілотники поміняли. Проте офіційної інформації, що саме стало причиною вибуху (робота ППО, удар дроном тощо) поки не було.

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