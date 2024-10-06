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В Киеве объявляли тревогу из-за ракеты, в ряде областей - угроза дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 6 октября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревога. Военные предупредили об активности вражеской авиации и ракету в сторону Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 22:03.

Перед этим в 21:52 военные предупреждали, что зафиксировали активность враждебной тактической.

"Активность враждебной тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях", - сообщили в воздушных силах ВСУ.

Позже, в 22:06, военные предупреждали, что в направлении Киевской области через Черниговскую летит крылатая ракета.

В то же время, в воздушном пространстве Украины ряда регионов фиксируют вражеские БпЛА.

Обновлено в 22:14

В это время сообщили об отбое угрозы для Киевской области, а перед этим, в Киеве объявили отбой тревоги. Однако угроза применения вражеских беспилотников до сих пор остается.

Где объявлена тревога

По состоянию на 22:08 карта воздушных масс выглядит так.

 

Напомним, что менее часа назад в Сумах был слышен звук взрыва. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в регионе зафиксированы беспилотники поменяли. Однако официальной информации, что именно стало причиной взрыва (работа ПВО, удар дроном и т.д.) пока не было.

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