У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики
У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога вранці 26 грудня. Є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мапу повітряних тривог.
"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - повідомили в КМВА.
Мапа повітряних тривог alerts.in.ua
Також у Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння для півночі, сходу та центру країни.
Оновлено 10:10
У Києві відбій повітряної тривоги
Також відбої пішли й по інших регіонах України.
Атака РФ по Україні 26 грудня
Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 26 грудня.
Військові РФ випустили по Україні 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "Шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.
Також сьогодні вночі тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії.
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