У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Фото: у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу (Юлія Червінська, РБК-Україна)

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога вранці 26 грудня. Є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мапу повітряних тривог.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - повідомили в КМВА. Мапа повітряних тривог alerts.in.ua Також у Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння для півночі, сходу та центру країни. Оновлено 10:10 У Києві відбій повітряної тривоги Також відбої пішли й по інших регіонах України.