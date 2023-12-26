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У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Україна, Вівторок 26 грудня 2023 09:56
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У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики Фото: у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога вранці 26 грудня. Є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мапу повітряних тривог.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - повідомили в КМВА.

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Мапа повітряних тривог alerts.in.ua

Також у Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння для півночі, сходу та центру країни.

Оновлено 10:10

У Києві відбій повітряної тривоги

Також відбої пішли й по інших регіонах України.

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Атака РФ по Україні 26 грудня

Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 26 грудня.

Військові РФ випустили по Україні 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "Шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Також сьогодні вночі тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії.

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