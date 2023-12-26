В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Фото: в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу (Юлия Червинская, РБК-Украина)

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога утром 26 декабря. Есть угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и карту воздушных тревог.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", - сообщили в КМВА. Карта воздушных тревог alerts.in.ua Также в Воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения для севера, востока и центра страны. Обновлено 10:10 В Киеве отбой воздушной тревоги Также отбои пошли и по другим регионам Украины.