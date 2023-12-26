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В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Украина, Вторник 26 декабря 2023 09:56
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В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики Фото: в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога утром 26 декабря. Есть угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и карту воздушных тревог.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", - сообщили в КМВА.

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Также в Воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения для севера, востока и центра страны.

Обновлено 10:10
В Киеве отбой воздушной тревоги
Также отбои пошли и по другим регионам Украины.
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Атака РФ по Украине 26 декабря

Российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед" сегодня ночью, 26 декабря.

Военные РФ выпустили по Украине 19 беспилотников Shahed-136/131 из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 13 "Шахедов" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Также сегодня ночью тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

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