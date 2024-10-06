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У Києві та низці областей тривога: у чому причина

Фото: в Україні оголосили на сполох через загрозу балістики 6 жовтня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики, дронів та КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Спочатку тривогу через загрозу балістики було оголошено: у Києві, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Донецькій, Черкаській областях.

Пізніше у Повітряних силах оголосили відбій загрози балістики. Але в Києві, Київській, Черкаській областях уроза продовжилася через загрозу дронів, а в Сумській - загрозу КАБів.

"БПЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Білої Церкви, КАБ на Сумщину", - повідомили у Повітряних силах.

Карта тривог в Україні до 9:40

Вже близько 9:40 тривогу у Києві було скасовано. У 10:05 тривога була відбита і для Київської області.

Атака РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну дронами. Ніч на 6 жовтня не стала винятком.

Вибухи лунали у Києві та в Одесі, працювала ППО. Як пізніше з'ясувалося, що у Києві тривогу за ніч оголошували тричі, сумарно вона тривала 5 годин.

Крім того, в Одесі російські дрони атакували склади та вантажівки. Почалися пожежі. Одна людина отримала поранення.

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