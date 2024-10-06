У Києві та низці областей тривога: у чому причина

Спочатку тривогу через загрозу балістики було оголошено: у Києві, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Донецькій, Черкаській областях.

Пізніше у Повітряних силах оголосили відбій загрози балістики. Але в Києві, Київській, Черкаській областях уроза продовжилася через загрозу дронів, а в Сумській - загрозу КАБів.

"БПЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Білої Церкви, КАБ на Сумщину", - повідомили у Повітряних силах.

Карта тривог в Україні до 9:40

Вже близько 9:40 тривогу у Києві було скасовано. У 10:05 тривога була відбита і для Київської області.