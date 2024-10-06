В Киеве и ряде областей тревога: в чем причина

Первоначально тревога из-за угрозы баллистики была объявлена: в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Донецкой, Черкасской областях.

Позже в Воздушных силах объявили отбой угрозы баллистики. Но в Киеве, Киевской, Черкасской областях уроза продолжилась из-за угрозы дронов, а в Сумской - угроза КАБов.

"БПЛА из Черкасской области в Киевскую область в направлении Белой Церкви, КАБ на Сумскую", - сообщили в Воздушных силах.

Карта тревог Украине до 9:40

Уже около 9:40 тревога в Киеве была отменена. В 10:05 тревога была отбита и для Киевской области.