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В Киеве и ряде областей тревога: в чем причина

Фото: в Украине объявили тревогу из-за угрозы баллистики 6 октября (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики, дронов и КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Первоначально тревога из-за угрозы баллистики была объявлена: в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Донецкой, Черкасской областях.

Позже в Воздушных силах объявили отбой угрозы баллистики. Но в Киеве, Киевской, Черкасской областях уроза продолжилась из-за угрозы дронов, а в Сумской - угроза КАБов.

"БПЛА из Черкасской области в Киевскую область в направлении Белой Церкви, КАБ на Сумскую", - сообщили в Воздушных силах.

Карта тревог Украине до 9:40

Уже около 9:40 тревога в Киеве была отменена. В 10:05 тревога была отбита и для Киевской области.

Атака РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют Украину дронами. Ночь на 6 октября не стала исключением.

Взрывы гремели в Киеве и в Одессе, работала ПВО. Как позже выяснилось, что в Киеве тревогу за ночь объявляли трижды, суммарно она длилась 5 часов.

Кроме того, в Одессе российские дроны атаковали склады и грузовики. Начались пожары. Один человек получил ранения.

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