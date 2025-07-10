У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики

Обстріл України 10 липня

Нагадаємо, у ніч на 10 липня Росія знову завдала масованого удару по Україні, основною ціллю якого став Київ. По столиці були запущені дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано в шести районах міста. Пошкоджено житлові будинки, виникали пожежі. Найбільше постраждав Шевченківський район. За останніми даними, в Києві поранено 16 осіб, двоє - загинули.

Загалом в ніч на 10 липня Росія випустила на Україну 415 дронів і ракет. Сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.

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