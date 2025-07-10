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В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики

Фото: в Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 10 июля объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", - предупредили военные.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:22

Обновлено 17:39

В Украине отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.

 

Обстрел Украины 10 июля

Напомним, в ночь на 10 июля Россия снова нанесла массированный удар по Украине, основной целью которого стал Киев. По столице были запущены дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки повреждения зафиксированы в шести районах города. Повреждены жилые дома, возникали пожары. Больше всего пострадал Шевченковский район. По последним данным, в Киеве ранены 16 человек, двое - погибли.

Всего в ночь на 10 июля Россия выпустила на Украину 415 дронов и ракет. Силы ПВО обезвредили более 90% вражеских целей.

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