В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 10 июля объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", - предупредили военные.
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.
В Украине отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.
Напомним, в ночь на 10 июля Россия снова нанесла массированный удар по Украине, основной целью которого стал Киев. По столице были запущены дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.
В результате атаки повреждения зафиксированы в шести районах города. Повреждены жилые дома, возникали пожары. Больше всего пострадал Шевченковский район. По последним данным, в Киеве ранены 16 человек, двое - погибли.
Всего в ночь на 10 июля Россия выпустила на Украину 415 дронов и ракет. Силы ПВО обезвредили более 90% вражеских целей.
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