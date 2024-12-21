У Києві та більшості областей тривога через ракетну небезпеку

В ніч на 21 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 02:06 сигнал тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається протягом багатьох місяців.

Також у ПС додали, що існує ракетна небезпека для Миколаївської та Житомирської областей.

Зокрема, о 01:47 написали про швидкісну ціль в напрямку Полтави. Потім ракети з Полтавської області летіли в напрямку Київської.

Сигнал тривоги у Києві оголосили о 01:59. Перед цим військові декілька разів інформували про пуск ворожих ракет.

Нагадаємо, що в ніч на 20 грудня Росія випустила по території України 65 «Шахедів» і дронів інших типів, а також ракети. Крім того, вранці ворог запустив у напрямку Києва п'ять балістичних ракет.

Сили ППО змогли знищити 40 БпЛА, ще 20 безпілотників-імітаторів було втрачено. Також протиповітряна оборона знищила всі п'ять балістичних ракет, що летіли на столицю. Однак через падіння уламків збитих ракет було зафіксовано руйнування та постраждалих.

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