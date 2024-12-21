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В Киеве и большинстве областей тревога из-за ракетной опасности

Суббота 21 декабря 2024 02:06
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В Киеве и большинстве областей тревога из-за ракетной опасности Фото: враг запустил ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 21 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в Киеве объявили в 01:59. Перед этим военные несколько раз информировали о пуске вражеских ракет.

В частности, в 01:47 написали о скоростной цели в направлении Полтавы. Затем ракеты из Полтавской области летели в направлении Киевской.

Также в ПС добавили, что существует ракетная опасность для Николаевской и Житомирской областей.

Обновлено в 02:10

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:06 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. В то же время темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но так происходит в течение многих месяцев.

В Киеве и большинстве областей тревога из-за ракетной опасности

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