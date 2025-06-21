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У Києві та низці областей спрацювала тривога: у чому причина

Фото: в Украине объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Києві та низці областей України 21 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.", - повідомили військові.

Інших подробиць поки що не уточнюють. Повітряна тривога шириться й іншими областями України.

Обстріли РФ

Нагадаємо, що цього вечора Росія знову атакує Україну дронами. Зокрема, безпілотники вже фіксували з півночі.

Мер Ніжина Олександр Кодола повідомив, що на околиці міста прогриміли 10 вибухів. Ще один був за межами громади, у сусідньому населеному пункті.

Крім того, у Київській області на тлі фіксації дронів працювали сили ППО.

А в Херсоні окупанти атакували об'єкт, який забезпечує водопостачання міста. У частині міста можливі перебої або знижений тиск води.

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