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В Киеве и ряде областей сработала тревога: в чем причина

Фото: в Украине объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Киеве и ряде областей Украины 21 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.", - сообщили военные.

Другие подробности пока что не уточняются. Воздушная тревога ширится и другими областями Украины.

Обстрелы РФ

Напомним, что этим вечером Россия снова атакует Украину дронами. В частности, беспилотники уже фиксировали с севера.

Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что на окраине города прогремели 10 взрывов. Еще один был за пределами общины, в соседнем населенном пункте.

Кроме того, в Киевской области на фоне фиксации дронов работали силы ПВО.

А в Херсоне оккупанты атаковали объект, который обеспечивает водоснабжение города. В части города возможны перебои или пониженное давление воды.

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