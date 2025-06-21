В Киеве и ряде областей сработала тревога: в чем причина

Обстрелы РФ

Напомним, что этим вечером Россия снова атакует Украину дронами. В частности, беспилотники уже фиксировали с севера.

Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что на окраине города прогремели 10 взрывов. Еще один был за пределами общины, в соседнем населенном пункте.

Кроме того, в Киевской области на фоне фиксации дронов работали силы ПВО.

А в Херсоне оккупанты атаковали объект, который обеспечивает водоснабжение города. В части города возможны перебои или пониженное давление воды.

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