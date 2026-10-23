У Києві та низці областей розпочались аварійні відключення світла

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - заявили у ДТЕК.

Вслід за компанією про аварійні графіки відключення світла заявили у низці областей:

Житомирська;

Чергігівська;

Черкаська.

Причина - складна ситуація в енергосистемі України, спричинена російськими обстрілами.

Про стан мережі на брифінгу також розповів перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Цієї ночі та вранці росія продовжила атаки на українську енергетику. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти у Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. Внаслідок атак понад 500 тисяч українців залишилися без світла", - йдеться у заяві.

На Тернопільщині та Одещині все ще усувають наслідки попередніх атак.