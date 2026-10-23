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На Волині понад 100 тисяч людей залишились без світла та води через атаку

10:02 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
На Волині понад 100 тисяч людей залишились без світла та води через атаку Фото: на Волині перебої зі світлом та водою через ворожі атаки (Getty Images)
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Уночі росіяни атакували Волинь реактивними дронами. Майже 105 тисяч абонентів залишилися без світла, а в Луцьку частково обмежили подачу води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка.

За даними ОВА, область атакували реактивні дрони типу "Шахед". Упродовж ночі на Волинь спрямували більше 10 безпілотників.

Удари припали на об'єкти енергетики в Луцькому та Ковельському районах. Через це без електрики залишилися майже 105 тисяч абонентів.

Також у Луцьку частково обмежили водопостачання.

"Аварійні бригади працюють в посиленому режимі та роблять все можливе", - зазначили в ОВА.

Крім того, у Луцькому районі травмована одна людина і пошкоджено будинок.

Нагадаємо, що в ніч на 23 жовтня Росія атакувала Україну 176 ударними дронами із семи напрямків.

За даними Повітряних сил, ППО збила або подавила 140 з них, проте є влучання на 19 локаціях.

Також ми писали, що США зменшили поставки ракет-перехоплювачів Patriot.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через це Росія має змогу посилювати балістичні атаки.

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