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Графики отключения света Энергетическое перемирие Олешки Война в Украине

В Киеве и ряде областей начались аварийные отключения света

10:54 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в некоторых областях Украины и в Киеве действуют экстренные графики отключений (Getty Images)

Утром 23 октября в Киеве и ряде областей Украины начались аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и облэнерго.

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - заявили в ДТЭК.

Вслед за компанией об аварийных графиках отключения света заявили в ряде областей:

  • Житомирская;
  • Чергиговская;
  • Черкасская.

Причина - сложная ситуация в энергосистеме Украины, вызванная российскими обстрелами.

О состоянии сети на брифинге также рассказал первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.

"Этой ночью и утром россия продолжила атаки на украинскую энергетику. Под ударами оказались энергетические объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В результате атак более 500 тысяч украинцев остались без света", - говорится в заявлении.

В Тернопольской и Одесской области все еще устраняют последствия предыдущих атак.

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ДТЭККиевГрафики отключения света