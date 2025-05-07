У Києві та низці областей повітряна тривога: що відомо

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Під удар також потрапляє цивільна інфраструктура, що створює серйозну загрозу для звичайних громадян. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, дрони, КАБи й артилерію.

До обстрілу дронами Росія вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 7 травня безпілотники типу "Шахед" атакували Київ, внаслідок чого були постраждалі та загиблі.

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