В Киеве и ряде областей воздушная тревога: что известно

Часть Украины, в том же числе и Киев, "накрыла" воздушная тревога. Предупреждают о дронах и угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:41 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию (alerts.in.ua)
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Также заявили о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) в сторону Сумской и Харьковской области.
Также Воздушные силы предупредили и о вражеских беспилотниках:
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Под удар также попадает гражданская инфраструктура, что создает серьезную угрозу для обычных граждан. Для атак враг применяет ракеты различных типов, дроны, КАБы и артиллерию.
К обстрелам дронами Россия прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 7 мая беспилотники типа "Шахед" атаковали Киев, в результате чего были пострадавшие и погибшие.
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