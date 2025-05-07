В Киеве и ряде областей воздушная тревога: что известно

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 09:41 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Черниговской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Харьковской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Также заявили о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) в сторону Сумской и Харьковской области.

Также Воздушные силы предупредили и о вражеских беспилотниках: