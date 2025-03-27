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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У низці регіонів України, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:15 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Донецькій області; 
  • Харківській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Чернігівській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги 

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога. 

Обстріли України з боку Росії 

Від початку повномасштабної війни ворог вдається до регулярних обстрілів України, атакуючи критичну та цивільну інфраструктуру. Також кожної ночі терористи запускають безпілотники, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 27 березня Україну атакували 86 дронів. Протиповітряній обороні вдалось збити 42 з них. 

 

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Війна в УкраїніПовітряна тривога