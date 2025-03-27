У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

У низці регіонів України, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:15 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога.
Від початку повномасштабної війни ворог вдається до регулярних обстрілів України, атакуючи критичну та цивільну інфраструктуру. Також кожної ночі терористи запускають безпілотники, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 27 березня Україну атакували 86 дронів. Протиповітряній обороні вдалось збити 42 з них.
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