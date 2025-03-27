У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Станом на 09:15 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Чернігівській області.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог вдається до регулярних обстрілів України, атакуючи критичну та цивільну інфраструктуру. Також кожної ночі терористи запускають безпілотники, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 27 березня Україну атакували 86 дронів. Протиповітряній обороні вдалось збити 42 з них.