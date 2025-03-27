В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

По состоянию на 09:15 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Черниговской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг прибегает к регулярным обстрелам Украины, атакуя критическую и гражданскую инфраструктуру. Также каждую ночь террористы запускают беспилотники, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 27 марта Украину атаковали 86 дронов. Противовоздушной обороне удалось сбить 42 из них.