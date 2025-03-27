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В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде регионов Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:15 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Черниговской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг прибегает к регулярным обстрелам Украины, атакуя критическую и гражданскую инфраструктуру. Также каждую ночь террористы запускают беспилотники, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 27 марта Украину атаковали 86 дронов. Противовоздушной обороне удалось сбить 42 из них.

 

 

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