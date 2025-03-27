В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

В ряде регионов Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:15 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога.
С начала полномасштабной войны враг прибегает к регулярным обстрелам Украины, атакуя критическую и гражданскую инфраструктуру. Также каждую ночь террористы запускают беспилотники, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 27 марта Украину атаковали 86 дронов. Противовоздушной обороне удалось сбить 42 из них.
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