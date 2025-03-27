У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики
У низці регіонів України, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:15 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Чернігівській області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни ворог вдається до регулярних обстрілів України, атакуючи критичну та цивільну інфраструктуру. Також кожної ночі терористи запускають безпілотники, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 27 березня Україну атакували 86 дронів. Протиповітряній обороні вдалось збити 42 з них.
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