У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

У низці регіонів України, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:15 повітряну тривогу оголошено у: Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Чернігівській області. Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) Причина повітряної тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога. Обстріли України з боку Росії Від початку повномасштабної війни ворог вдається до регулярних обстрілів України, атакуючи критичну та цивільну інфраструктуру. Також кожної ночі терористи запускають безпілотники, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 27 березня Україну атакували 86 дронів. Протиповітряній обороні вдалось збити 42 з них.