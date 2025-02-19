UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:10 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Донецькій області; 
  • Харківській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Чернігівській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:12 (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - пишуть Повітряні сили. 

Окремо додамо, що сьогодні до України з візитом прибув спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно атакує територію України, використовуючи ракети, дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби. Зокрема до атак безпілотниками терористи вдаються майже кожної ночі. У ніч на 19 лютого ворог запустив 167 дронів й 2 балістичні ракети "Іскандер".

Під час нічних обстрілів сьогодні постраждала Одеса. Як повідомили у ДТЕК, ворог атакував енергооб'єкт в області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПовітряна тривога