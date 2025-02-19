У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:10 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:12 (alerts.in.ua)
"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - пишуть Повітряні сили.
Окремо додамо, що сьогодні до України з візитом прибув спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог.
Від початку повномасштабної війни ворог регулярно атакує територію України, використовуючи ракети, дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби. Зокрема до атак безпілотниками терористи вдаються майже кожної ночі. У ніч на 19 лютого ворог запустив 167 дронів й 2 балістичні ракети "Іскандер".
Під час нічних обстрілів сьогодні постраждала Одеса. Як повідомили у ДТЕК, ворог атакував енергооб'єкт в області.
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