У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно атакує територію України, використовуючи ракети, дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби. Зокрема до атак безпілотниками терористи вдаються майже кожної ночі. У ніч на 19 лютого ворог запустив 167 дронів й 2 балістичні ракети "Іскандер".

Під час нічних обстрілів сьогодні постраждала Одеса. Як повідомили у ДТЕК, ворог атакував енергооб'єкт в області.

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