У Києві та низці областей повітряна тривога через дрони

Нагадаємо, що до оголошення повітряної тривоги у столиці про БпЛА у регіоні інформували в Київській обласній військовій адміністрації. По ворожим цілям працювали сили ППО.

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